Вивчай львівську говірку і допомагай ЗСУ. Харківські айтішники розробили мобільний додаток Be with UA. Його можна завантажити безкоштовно і перевірити, чи добре розумієш діалекти. Граючись, користувачам пропонують вивчати слова. А гроші від перегляду реклами у додатку розробники переказуватимуть українським Збройним силам.

Маріам показує, як працює додаток. Серед варіантів треба обрати правильне значення діалектизмів. Дівчина має друзів айтівців, тому радо погодилася випробувати їх розробку.

Маріам Казарян - жителька Черкас:

Класно,що в такому форматі - вивчати львівську говірку і при цьому допомагати країні, допомагати армії, багато нового дізнаєшся, поки граєш в цю гру, наприклад, шо пьєц - це піч або люфтувати - це провітрювати, є багато цікавих варіантів які ми не чули, не знали.

Над додатком працювала компанія харківських айті-фахівців. Їх офіс у Харкові пошкоджений, тож команда креативила з різних куточків України, куди вимушено переїхали.

Богдан Стеблянко - розробник мобільного додатку:

Ідея дуже проста - заходиш у свій телефон, відкиваш свою аплікацію андроїд чи еос і дивишся рекламу. І виходить не ти кидаєш гроші на ЗСУ, а кидають гроші рекламодавці, при чому рекламодавці з усього світу.

За два тижні після організатори зібрали перші сто доларів. І кажуть - це лише початок. Якщо застосунок стане популярним, допомога ЗСУ буде суттєвішою.

Богдан Стеблянко - розробник мобільного додатку:

За день можемо зібрати тепловізор, можемо зібрати рюкзаки, можемо зібрати новий байрактар, безпілотники , тобто це дуже важлива штука.

Завантажити додаток можна безкоштовно. А кількість отриманих грошей залежить лише від активності користувачів під час гри з вивченням слів та переглядом реклами після неї.