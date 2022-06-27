Харківські айтішники розробили мобільний додаток Be with UA: вивчай львівську говірку та допомагай ЗСУ [ Редагувати ]
Вивчай львівську говірку і допомагай ЗСУ. Харківські айтішники розробили мобільний додаток Be with UA. Його можна завантажити безкоштовно і перевірити, чи добре розумієш діалекти. Граючись, користувачам пропонують вивчати слова. А гроші від перегляду реклами у додатку розробники переказуватимуть українським Збройним силам.
Маріам показує, як працює додаток. Серед варіантів треба обрати правильне значення діалектизмів. Дівчина має друзів айтівців, тому радо погодилася випробувати їх розробку.
Маріам Казарян - жителька Черкас:
Класно,що в такому форматі - вивчати львівську говірку і при цьому допомагати країні, допомагати армії, багато нового дізнаєшся, поки граєш в цю гру, наприклад, шо пьєц - це піч або люфтувати - це провітрювати, є багато цікавих варіантів які ми не чули, не знали.
Над додатком працювала компанія харківських айті-фахівців. Їх офіс у Харкові пошкоджений, тож команда креативила з різних куточків України, куди вимушено переїхали.
Богдан Стеблянко - розробник мобільного додатку:
Ідея дуже проста - заходиш у свій телефон, відкиваш свою аплікацію андроїд чи еос і дивишся рекламу. І виходить не ти кидаєш гроші на ЗСУ, а кидають гроші рекламодавці, при чому рекламодавці з усього світу.
За два тижні після організатори зібрали перші сто доларів. І кажуть - це лише початок. Якщо застосунок стане популярним, допомога ЗСУ буде суттєвішою.
Богдан Стеблянко - розробник мобільного додатку:
За день можемо зібрати тепловізор, можемо зібрати рюкзаки, можемо зібрати новий байрактар, безпілотники , тобто це дуже важлива штука.
Завантажити додаток можна безкоштовно. А кількість отриманих грошей залежить лише від активності користувачів під час гри з вивченням слів та переглядом реклами після неї.
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