100 тіл: у Маріуполі продовжують знаходити вбитих окупантами городян [ Редагувати ]
У Маріуполі продовжують знаходити вбитих окупантами городян. Цього разу було знайдено 100 цивільних тіл. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
Так, у будинку на перехресті бульвару Меотиди та проспекту Перемоги, який постраждав від авіабомби, було виявлено близько сотні тіл маріупольців.
Останки загиблих залишаються під завалами. Вилучення та поховання окупанти поки що не планують.
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