Троє загиблих і четверо поранених, з них двоє - у тяжкому стані. Такі наслідки ракетного обстрілу міста Сарни на Рівненщині. Кілька потужних вибухів проблунали там в суботу ввечері. Дві ракети поцілили у комерційні будівлі. Решта - пошкодили зо два десятки приватних будинків. Подробиці -далі.

Ці кадри зняті майже одразу після суботнього прильоту. Уламки ворожої ракети всюди. Авіаудар прийшовся на комерційні будівлі. Вони - зруйновані. Впали навіть залізні конструкції і перекриття.

Віталій Коваль, голова Рівненської військової адміністрації:

За моєю спиною наслідки ракетних ударів по місту Сарни Рівненської області. Дві ракети влучили в цивільні обʼєкти інфрастуктури, це СТО з мийкою та ще один комплекс по ремонту автомобілів.

Усе сталося близько сьомої години вечора. На той момент СТО ще працювало. Там були люди. Жертвами атаки стали і працівники, і клієнти станції. Четверо чоловіків загинули на місці. Наймолодшому - було 30 років, найстаршому - 51. Ще десятеро отримали травми. Нині в місцевій лікарні перебуває четверо. Найважчі - двоє працівників мийки. Вони - в реанімації.

Олександр Нестеренко, головний лікар Сарненської районної лікарні:

Один з тих, які в реанімації, буде переводитися в обласну лікарню. Там превелюватиме торакальна травма, є осколок в середостійні.

Під лікарнею чергує Тетяна, її чоловік Дмитро у реанімації. Подружжя - переселенці. На Рівненщину переїхали ще вісім років тому із Кадіївки, колишній Стаханів, що на Луганщині. Так рятували від війни трьох своїх дітей. Та російська ракета наздогнала Дмитра у місті Сарни.

Тетяна, дружина потерпілого:

Тяжелое состояние. Он в коме. Он белый лежит. Я от случайно видела его здесь провозили. Знаю, что он был на мойке. В этот момент он мыл машину. Пострадала очень сильно голова. Там череп разбит вот и голова сильно пострадала.

Жертв могло бути і більше, але автокомплекс, куди влучила друга ракета, не працює.

Євген Мельников, власник автомайстерні:

Почалися військові дії, не використовували, боялися, щоб не загинули люди. Чекали, щоб закінчилася війна та мали запустить, щоб працювати.

У будинках поруч з місцем авіаудару повилітали вікна. Уламки розлетілися на десятки метрів і пошкодили дахи.

Ольга Титечко, жителька Сарн:

Криши немає, вікна повилітали, он попідставляли. Були на провітрюванні, їх просто повиривало. Дуже сильний, бо я була в хаті. Оце почало сунутися, подумала - валиться хата. Дуже були сильні удари.

Пошкоджених будинків, яких зачепило ударною хвилею, нарахували зо два десятки. Ракета фактично знищила мийку та автомайстерню. У мерії обіцяють з ремонтом усім допомогти.

Руслан Серпенінов, міський голова Сарн:

Постраждало тільки на цій вулиці чотири будинки. Зараз працює комісія із обстеження об'єктів, які постраждали в результаті ракетного обстрілу. Ми людям допоможемо матеріалами будівельними відповідно, кому шифер, кому плівка. Є потреба в заміні склопакетів. Є і на інших вулицях сусідніх теж житлові будинки.

На місці, де впали ракети, рятувальники розбирали завали майже добу. Працювала важка техніка та десятки людей. Тут були слідчі поліції та СБУ. Вони фіксували черговий злочин росіян проти мирного населення. Адже жодного військового чи стратегічного об'єкту поряд немає. Цей ракетний удар для Рівненщини став одинадцятим з початку повномасштабного вторгнення.