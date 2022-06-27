Влада Канади запровадила санкції проти 6 фізичних та 46 юридичних осіб, пов'язаних з військово-промисловим комплексом росії. Про це повідомили в адміністрації канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Також під обмеження потрапили 13 фізосіб та 2 компанії з Білорусі, а також 15 громадян України, які підтримують вторгнення в Україну. Конкретні особи й компанії, які потрапили під обмеження, поки що не називаються.

Прем'єр-міністр Трюдо також анонсував санкції проти "дезінформаційних і пропагандистських" російських ЗМІ та заборону на експорт деяких передових технологій, у тому числі квантові комп'ютери та програмне забезпечення. Джастін Трюдо підтвердив, що Канада, як і інші члени сімки (G7), заборонить імпорт російського золота.

На початку червня Канада заборонила експорт до країни-агресора 28 видів послуг, які забезпечують функціонування нафтової, газової та хімічної промисловості росії.

Нагадаємо, що 24 червня Канада дозволила конфіскувати російські активи для передачі Україні. Влада Канади з 24 лютого заморозила російські активи на суму $98,1 млн, а також заблокувала банківські транзакції на суму $230,5 млн.