До Німеччини з Канади через санкції не повернулася турбіна "Північного потоку" [ Редагувати ]
Турбіну "Північного потоку" не можуть доставити до Німеччини з Канади, де вона проходила технічне обслуговування. Причиною проблем із транспортуванням стали санкції, запроваджені проти росії. Про це повідомляє "Коммерсант".
"Газпром" використовує кілька газових турбін виробництва Siemens для газопроводу "Північний потік" у Німеччині. Одна з них вже відремонтована та знаходиться у Монреалі. Інша перебуває в ремонті, а ще дві несправні.
Ці механізми, які використовуються для закачування газу в трубопровід, кожні 3-4 роки проходять технічне обслуговування в Канаді.
"З технічних причин ремонт цих авіаційних газових турбін може бути проведений лише в Монреалі, і через санкції Siemens Energy, які введені Канадою, поки що не можуть поставити відремонтовану турбіну замовнику", - повідомили в Siemens Energy.
14 червня "Газпром" повідомив про зниження постачань газу "Північним потоком" до Німеччини з 167 млн до 100 млн кубометрів на добу, оскільки німецький концерн Siemens затримує повернення обладнання для компресорної станції Портовая. Вона забезпечує нагнітання газу в газопровід "Північний потік" завдовжки 1,2 тис. км.
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Крім цього, Україна призупинила постачання газу на одному з двох пунктів пропуску російського газу на Україну в Сохрановці, тепер газ йде тільки через Суджу в середньому в обсязі 41,9 млн кубометрів на добу.
Нагадаємо, що за перші 100 днів війни росія заробила $98 млрд на експорті газу та нафти.
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