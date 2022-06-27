Компанія Baykar - виробник ударних безпілотників "Байрактар", зворушена солідарністю українців щодо збору коштів через благодійний фонд Сергія Притули, тому безкоштовно передасть три машини. Про це йдеться в заяві компанії.

Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти - малі й великі - для досягнення цієї мети протягом кількох днів. Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося, нездоланних викликів.

Нагадаємо, що раніше волонтерський фонд Сергія Притули за три дні зібрав 600 млн грн пожертв від українців на купівлю турецьких ударних безпілотників Bayraktar.

Bayraktar TB2 - ударний безпілотник турецького виробництва з радіусом дії 150 км, крейсерською швидкістю 130 км/год та корисним навантаженням до 50 кг. Він оснащений системою автоматичного зльоту та посадки і може підніматися на висоту 8,2 км. Ці апарати зіграли одну з вирішальних ролей в успіху азербайджанської армії у бойових діях у Карабаху у 2020 році.

На початку грудня 2021 року агентство Bloomberg із посиланням на джерела в урядових структурах Туреччини повідомляло, що Туреччина продала Україні кілька десятків апаратів, разом зі станціями управління та ракетами. Скільки "Байрактарів" було знищено за час війни - не повідомлялося.