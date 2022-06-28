Міністерство оборони рф заявило, що українці нібито готуються підірвати Криворізьку ТЕС, щоб звинуватити російських окупантів.

Про це повідомляє Міноборони рф в Telegram.

"Українське командування свідомо розмістило свої збройні формування на Криворізькій теплоелектростанції (місто Зеленодольськ). Не виключено, що, не зумівши спровокувати російські збройні сили на нанесення удару по Криворізькій ТЕС, українські націоналісти можуть самі підірвати елементи електростанції", - заявили в російському відомстві.

При цьому у відомстві заявляють, що Україна нібито представить світовій спільноті "підроблені докази нанесення удару з боку російських військ".

Міноборони рф заявляє, що нібито ЗСУ хочуть створити гуманітарну та енергетичну катастрофу на території країни, щоб звинуватити росію.