"Повернення Криму буде одразу": Данілов відповів на погрози медведєва [ Редагувати ]
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що повернення тимчасово окупованого Криму буде одразу. Без усіляких спроб, на які погрожує пан мєдвєдєв.
Про це він сказав у Twitter.
Хочу заспокоїти пана Медведєва: "Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу.
Хочу заспокоїти пана @medvedevrussia: «Крим ваш» може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 28, 2022
Без поваги,
Олексій Данілов
Напередодні заступник голови радбезу рф та екс-президент дмитро медведєв пригрозив, якщо Україна вступить до НАТО і намагатиметься повернути окупований Крим, то нібито "в світі може розпочатися Третя світова війна".
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