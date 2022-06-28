Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що повернення тимчасово окупованого Криму буде одразу. Без усіляких спроб, на які погрожує пан мєдвєдєв.

Про це він сказав у Twitter.

Хочу заспокоїти пана Медведєва: "Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу. Хочу заспокоїти пана @medvedevrussia: «Крим ваш» може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу.



Без поваги,

Олексій Данілов — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 28, 2022

Напередодні заступник голови радбезу рф та екс-президент дмитро медведєв пригрозив, якщо Україна вступить до НАТО і намагатиметься повернути окупований Крим, то нібито "в світі може розпочатися Третя світова війна".