російські військові атакували Дніпро ракетами. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Про це повідомляє мер Дніпра Борис Філатов.

Він заявив про "прильоти" по Дніпру сьогодні, 28 червня, увечері.

"У Дніпрі росіяни поцілили в СТО. Під завалами будівлі перебувають люди Там не було жодних військовослужбовців, зброї й техніки. Рятувальники гасять пожежу", - повідомив мер.

Повідомляється, що три ракети наші військові збили - над Дніпром та над Синельниківським районом.

Крім того, у Дніпрі через "прильоти" зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія.

У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються.