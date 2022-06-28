росія завдала ракетного удару по Дніпру: подробиці [ Редагувати ]
російські військові атакували Дніпро ракетами. Мешканців просять залишатися в укриттях.
Про це повідомляє мер Дніпра Борис Філатов.
Він заявив про "прильоти" по Дніпру сьогодні, 28 червня, увечері.
"У Дніпрі росіяни поцілили в СТО. Під завалами будівлі перебувають люди Там не було жодних військовослужбовців, зброї й техніки. Рятувальники гасять пожежу", - повідомив мер.
Повідомляється, що три ракети наші військові збили - над Дніпром та над Синельниківським районом.
Крім того, у Дніпрі через "прильоти" зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія.
У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються.
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