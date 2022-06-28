путін не приїде на саміт G20 в Індонезію - Драгі [ Редагувати ]
Президент росії Володимир Путін не приїде на саміт G20 ("Великої двадцятки"), який у листопаді пройде в Індонезії.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.
"Що стосується присутності Путіна... президент (Індонезії, - ред.) Відодо це виключає. Він був категоричний - Путін не приїде. Можливо дистанційне включення, подивимося", - зазначив він.
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