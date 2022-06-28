У Херсоні російські військові викрали міського голову Ігоря Колихаєва. Про це повідомила пресслужба Херсонської міськради.

Радниця мера Галина Ляшевська повідомила у соцмережах деталі викрадення.

Сьогодні вранці мер Херсона Колихаєв Ігор приїхав до однієї з комунальних установ, де працювали співробітники міськвиконкому, що залишилися. Щойно він вийшов з машини, його одразу затримали озброєні росгвардії та, швидше за все, ФСБ.

За словами чиновниці, російські силовики вилучили жорсткі диски з комп'ютерів, розкрили всі сейфи, шукали документи. Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в кайданках під озброєною охороною. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z та відвезли.

Впевнена, що арешт Колихаєва пов'язаний з його відмовою співпрацювати з окупаційною владою. Кілька днів тому Колихаєв отримав листа від "новоназначеного" мера, де той запрошував його обговорити майбутню "організацію взаємодії". За відмову від зустрічі погрожував арештом. Колихаєв не пішов.

Нагадаємо, що 22 червня на Херсонщині українські патріоти підірвали автомобіль народного депутата зі "Слуга народу" Олексія Ковальова, який зрадив Батьківщину та перейшов на бік окупантів.

Того ж дня у Чорнобаївці на Херсонщині партизани підірвали автомобіль Юрія Турульова - колишнього керівника місцевої автостанції, який перейшов на бік росіян і очолив окупаційну адміністрацію.

24 червня у Херсоні підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів, члена "Нової Русі" і партійця забороненої політсили "Партії Шарія" Дмитра Савлученка.