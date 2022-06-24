У Херсоні підірвали авто відомого місцевого колаборанта [ Редагувати ]
У Херсоні підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів, члена "Нової Русі" і партійця забороненої політсили "Партії Шарія" Дмитра Савлученка. Про це повідомляють місцеві херсонські пабліки.
Окупаційна адміністрація підтвердила у коментарі пропагандистському ресурсу "РИА Новости" смерть колаборанта.
Савлученко перебував у партії Медведчука і довгі роки відкрито займався в місті антиукраїнською діяльністю, в тому числі організовував скандальні "пробіги перемоги".
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