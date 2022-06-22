На Херсонщині підірвали автомобіль депутата-зрадника Ковальова зі "Слуги народу" - Буданов (відео) [ Редагувати ]
На Херсонщині партизани підірвали автомобіль народного депутата зі "Слуга народу" Олексія Ковальова, який зрадив Батьківщину та перейшов на бік окупантів.
Це підтвердив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.
Я можу підтвердити, що було вчинено певну дію. Автомобіль точно підірваний. У якому стані перебуває цей колаборант та зрадник, ми з'ясовуємо.
Про вибух автомобіля нардепа-зрадника повідомив його колега з "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.
РосЗМІ повідомили, що Ковальов отримав легкі поранення.
Нагадаємо, що наприкінці квітня політична партія "Слуга народу" та фракція "Слуга народу" у Верховній Раді призупинила членство народного депутата Олексія Ковальова через підозру в державній зраді.
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