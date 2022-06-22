У Чорнобаївці на Херсонщині підірвали авто місцевого гауляйтера, він поранений (відео) [ Редагувати ]
На Херсонщині партизани підірвали автомобіль Юрія Турульова - колишнього керівника місцевої автостанції, який перейшов на бік росіян і очолив окупаційну адміністрацію. Про це повідомляють і джерела в Херсонській ОВА і росЗМІ.
Внаслідок вибуху, який стався на одній із вулиць Чорнобаївки, колаборант отримав легкі поранення та був госпіталізований. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що спрацював фугасний снаряд.
Нагадаємо, що на Херсонщині українські патріоти підірвали автомобіль народного депутата зі "Слуга народу" Олексія Ковальова, який зрадив Батьківщину та перейшов на бік окупантів.
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Херсонські партизани звернулися до окупантів
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