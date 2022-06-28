32 людини за добу отримали поранення в Миколаєві, серед них є й діти. Ворог обстрілює як місто, так область. Поцілив по об'єктах інфраструктури та влучив у приватні будинки у місті Очаків. На місці влучання ракети й досі працюють рятувальники. Подробиці розповість Наталя Сінченко.

П'ята година ранку. Ворожі ракети влучають у житлові будинки міста Очаків. Шестеро людей - отримали поранення, з них четверо - діти. Відомо про загибель однієї дівчинки.

Віталій Кім - голова Миколаївській обласної військової адміністрації:

По Очакову также сегодня был прилёт РСЗО. Там три погибших и 6 раненых. Погибла девочка 6 лет. Трёх месячный ребёнок в коме.

За даними обласної військової адміністрації, загалом ворог випустив по Миколаївщині 11 ракет! Частину - нашим захисникам вдалося збити. Але не всі. Одна влучила у Центральний стадіон.

Ще дві ракети впали у мікрорайоні Тернівка, де раніше базувалася військова частина 79-ї окремої десантної штурмової бригади. Рашисти не вперше б'ють по цьому об'єкту, хоча він пустує.

Олександр Сєнкевич - міський голова Миколаєва:

Була зруйнована, прицільно обстріляна одна з казарм. На сьогодні вона порожня. Там нікого немає, але їх переодично обстрілюють російські війська. Тобто сьогодні було зруйновано одна з будівель, ще одна частково зруйнована. Таким чином, дякуючи Богові, ніхто не постраждав: ні цивільні, ні військові.

Також рашисти навмисно обстрілюють українські поля на півдні України. За добу на Миколаївщині ворожим вогнем знищено 10 гектарів озимої пшениці. Горіло також зерносховище площею 8 тисяч квадратних метрів.

Росіяни щодня залякують людей, обстрілюючи житлові квартали, об'єкти інфраструктури, де немає військових об'єктів. Та попри це в населених пунктах Миколаївщини й досі залишаються десятки тисяч людей.