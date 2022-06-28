Ворог обстрілює Миколаїв: 32 людини за добу отримали поранення [ Редагувати ]
32 людини за добу отримали поранення в Миколаєві, серед них є й діти. Ворог обстрілює як місто, так область. Поцілив по об'єктах інфраструктури та влучив у приватні будинки у місті Очаків. На місці влучання ракети й досі працюють рятувальники. Подробиці розповість Наталя Сінченко.
П'ята година ранку. Ворожі ракети влучають у житлові будинки міста Очаків. Шестеро людей - отримали поранення, з них четверо - діти. Відомо про загибель однієї дівчинки.
Віталій Кім - голова Миколаївській обласної військової адміністрації:
По Очакову также сегодня был прилёт РСЗО. Там три погибших и 6 раненых. Погибла девочка 6 лет. Трёх месячный ребёнок в коме.
За даними обласної військової адміністрації, загалом ворог випустив по Миколаївщині 11 ракет! Частину - нашим захисникам вдалося збити. Але не всі. Одна влучила у Центральний стадіон.
Ще дві ракети впали у мікрорайоні Тернівка, де раніше базувалася військова частина 79-ї окремої десантної штурмової бригади. Рашисти не вперше б'ють по цьому об'єкту, хоча він пустує.
Олександр Сєнкевич - міський голова Миколаєва:
Була зруйнована, прицільно обстріляна одна з казарм. На сьогодні вона порожня. Там нікого немає, але їх переодично обстрілюють російські війська. Тобто сьогодні було зруйновано одна з будівель, ще одна частково зруйнована. Таким чином, дякуючи Богові, ніхто не постраждав: ні цивільні, ні військові.
Також рашисти навмисно обстрілюють українські поля на півдні України. За добу на Миколаївщині ворожим вогнем знищено 10 гектарів озимої пшениці. Горіло також зерносховище площею 8 тисяч квадратних метрів.
Росіяни щодня залякують людей, обстрілюючи житлові квартали, об'єкти інфраструктури, де немає військових об'єктів. Та попри це в населених пунктах Миколаївщини й досі залишаються десятки тисяч людей.
по темі
Лисичанськ тримає рубежі. Місто під постійними обстрілами важкої артилерії, орки гатять безупину. Минулої доби з Ураганів поцілили в містян, які саме набирали воду із цистерни. Внаслідок удару по мирному населенню- восьмеро загиблих та 21 поранений. Серед них і діти….
Лише за останню добу - атаки на Лисичанськ, Кременчук і Харків. Харків окупанти масовано накривають артилерією вже кілька днів поспіль. Напередодні заборонені касетні снаряди полетіли у житлові квартали.
Росіяни спершу говорили, що трагедія в торговельному центрі - це... постановка. Потім - змінили риторику. Мовляв, це вони так демітаризували об'єкт поруч. Про реакцію на кременчуцьку трагедію, як маркер на адекватність, - далі.
Окупанти гатять по населеному пункту цілодобово. В Оріхові майже не залишилося цілих будинків, немає води і постійні перебої з електрикою. Серед тих, хто не виїхав - переважно пенсіонери. Доживати свою старість вони вирішили у рідних стінах і кажуть, що готові до будь-якого сценарію.
На ізюмському напрямку Харківщини працює Ігор Левенок. Яка ситуація зараз там і де саме ворог зосереджує сили - дивіться далі.