Буковинські селяни запевняють: вирощеного вистачить і собі, і на продаж.

Імпорт проти... вітчизняного. З початком війни держава скасувала митні збори на закордонні товари. Усе, аби убезпечити громадян від дефіциту. Однак крім плюсів, це рішення мало й зворотній ефект. Бо дешевий імпорт почав бити по вітчизняному виробнику. Навіть іноземці часник і морква зараз - коштують менше за наші - українські.

Цінову ревізію - провела Майя Гуменна.

Пані Світлана господарює на ятці в овочевому ангарі.

От я хочу купити все на борщ. Морквочка в вас звідки?

Борщ, салат чи, можливо, рагу - майже будь-яка страва в господині буде з іноземним присмаком. Бо частина овочів тут - із Європи.

Морквочка йде польська, бурячок іде з Закарпаття, капусточка іде - Перебиківці. Наша капусточка, буковинська. Часничок? Польський.

Українські овочі коштують так само, як імпортні. І на 20-30 гривень дорожче, ніж минулого сезону.

А в яку ціну кілограм іспанських помідорок? - По 90. - А наших? - А наших так само по 90. То іде з Закарпаття.

А трохи подалі від ринку - городина виключно з українських полів.

Буковинські селяни запевняють: вирощеного вистачить і собі, і на продаж.

В яку ціну кілограм? - 20. - Не дорого, але з вашого городу? - Так, так.

Картопля, кабачки, ягоди... Продавцеві вигідно збути товар на місці, а покупцеві - і придбати екологічні продукти, і виручити тих, кого годує город.

Не кроплені. - А скажіть, будь ласка, звідки шовковиця? - З Коровії. - А скільки стаканчик ? - Зранку по 35 продавав, а тепер хочу по 30, додому іти.

Буковинські фермери скаржаться на посуху, здорожчання енергоносіїв та пального. Через це - кажуть - і ціни деруться вгору. Як наслідок - апетити покупців дещо поскромнішали.

Скажіть, будь ласка, що такого смачненького берете для салату? Нічого, на що грошей є.

Із девізом: «Усього потроху» - пані Світлана вже й на обід собі зібрала. Щоправда, швидше веганський.

Світлана, покупець:

Тут гривень 300. Ну то таке - огірки, помідори, пастаї і клубнічка звісно. А так.. - М'яса нема? - Ще нє, ще нє..ще до мяска не дійшли.

А я порахувала, що цьогорічний борщ обійдеться приблизно на 50 гривень дорожче. До того ж, не виключаю, щоприправляти його доведеться імпортними морквою, буряком і часником.

Вирушаємо в ряди молочних продуктів.

На прилавках - імпортних сирів не багато. Польські, німецькі та французькі - подорожчали через зростання курсу валют. Натомість українські - додали в ціні близько 5-ти гривень на кілограмі, запевняє продавчиня.

Тож покупці купують здебільшого сир українського виробництва.

Світлана, покупець:

На що ви орієнтуєтесь, коли обираєте сири? - На смак. - Наші смачні? - Смачні. - А ціна? - Звісно, бажано дешевше, але що робити…

Пані Катерина нещодавно завезла свіжі сири з Вінниці та Волині. Зараз я пробую волинський сирі і мушу сказати: він надзвичайно смачний.

За 450 грамів волинського сиру - з мене 120 гривень.

Ось ряди побутової хімії. Тут товар - переважно з-за кордону. Якщо раніше наші пральні порошки та мийні засоби коштували приблизно так само, а подекуди - й більше за імпортні, кажуть торговці. А тепер - узагалі зникли з прилавків, бо не всі підприємці встигли перевезти виробництво з областей, де тривають бойові дії.

А це все припинилося через війну, так? - Ну, так, це пов'язано з воєнним часом. - А це все де вироблялося? - Вінниця, Харків, Луганськ, Донецьк.

Тож на Буковині господині перуть та миють посуд засобами з Польщі, Італії, Іспанії чи Болгарії.