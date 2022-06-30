Білорусь перевіряє бойову готовність своїх збройних сил [ Редагувати ]
Білорусь перевіряє бойову готовність своїх збройних сил. У Гомелі оголосили військові збори до 16 липня. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Водночас військові експерти не виключають, що північна сусідка готується до наступу на Україну.
І до цього ми готові. На Львівщині, наприклад, вже укріплюють оборону та зводять фортифікаційні споруди. Та чи піде Білорусь на відверту конфронтацію? І чи вистачить в неї ресурсу? Христина Гашенко з'ясовувала.
Христина Гашенко, кореспондентка:
Чи піде Білорусь війною на Україну? Це питання останнім часом стає все гостріше. Наша північна сусідка, яка до сьогодні надавала росії - свою територію як плацдарм - і відкрито у боях участь не брала - проводить військові навчання та озброюється. Кремль пообіцяв надати їм важку зброю. До того ж експерти не виключають, що Білорусь таки може розпочати пряме вторгнення. На Київ підуть навряд чи, а от на західні області - цілком ймовірно.
Олег Жданов, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт:
Наступ може відбутися на південно-західних кордонах білорусі. Чому? Тому, що іти знов на Київ - це самогубство для білоруської армії. А вот спробувати піти вздовж нашого кордону, щоб перерізати шляхи постачання нам західної зброї - ну це цілком можливо. Скоріш за все таке завдання буде поставлено, а може вже стоїть перед білоруською армією з боку рф.
Відбити атаку ворога українські захисники готові. Кажуть, укріплюють і оборону, і готуються фізично та морально.
Сергій Хомінський, пресофіцер бригади територіальної оборони Волині:
У цій ситуації підрозділи зокрема ТрО продовжують щоденно підвищувати рівень своєї бойової, фізичної, морально-психологічної підготовки. Зокрема підрозділи нашої бригади чи не щоденно проводять навчальні стрільби.
А на Львівщині розробили спеціальний план оборонних заходів. Серед них - будівництво фортифікаційних споруд та інженерних мереж. У військовій адміністрації наголосили про можливе посилення ракетних та авіаційних ударів із боку північної сусідки.
Андрій Годик, заступник голови Львівської ОВА:
Всі сили в тому числі військові готуються до будь-яких проявів можливої агресії зі сторони республіки Білорусь. Наші завдання доволі прості з однієї сторони, але вони вимагають доволі клопіткої роботи: перш за все - це є злагодженість всіх сил і засобів як правоохоронного блоку, так і наших військових щодо координації й підготовки можливих планів в частині агресії Білорусі. З іншої сторони - це налагодження взаємодії з нашими сусідніми областями зокрема з Волинською областю, скоординованих дій у випадку вищевказаних подій.
Військовий наступ можливий лише тоді, коли у війську сформують ударне угрупування, кажуть експерти. Але його наразі немає. До того ж допомогти із захистом обіцяють поляки. У разі якщо росія і надалі обстрілюватиме кордони ракетами великої дальності - над західними областями України можуть закрити небо.
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