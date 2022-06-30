Президент Індонезії передав путіну послання Зеленського [ Редагувати ]
Президент Індонезії Джоко Відодо в ході візиту до російської федерації передав президенту володимиру путіну послання українського лідера Володимира Зеленського.
Про це повідомляють "РІА Новості".
Повідомляється, що за підсумками зустрічі з путіним на брифінгу Відодо заявив, що передав йому послання Зеленського. Деталі послання не розкриваються.
Крім того, Відодо наголосив, що готовий брати участь у налагодженні діалогу між лідерами росії та України.
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