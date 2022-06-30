Президент Індонезії Джоко Відодо в ході візиту до російської федерації передав президенту володимиру путіну послання українського лідера Володимира Зеленського.

Про це повідомляють "РІА Новості".

Повідомляється, що за підсумками зустрічі з путіним на брифінгу Відодо заявив, що передав йому послання Зеленського. Деталі послання не розкриваються.

Крім того, Відодо наголосив, що готовий брати участь у налагодженні діалогу між лідерами росії та України.