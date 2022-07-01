У п'ятницю, 1 червня, президент України Володимир Зеленський разом з Головою Верховної Ради України та Прем’єр-міністром підписує Спільну заяву, яка є сигналом єдності всіх гілок влади та свідченням нашої рішучості в досягненні стратегічної мети України, а саме – повноцінного членства у Європейському Союзі.

"І підписання цієї заяви має означати те саме, що й підписання заявки на вступ на п'ятий день війни", - сказав він.