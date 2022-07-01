Сигнал повноцінного членства у ЄС: Зеленський підписав Спільну заяву [ Редагувати ]
У п'ятницю, 1 червня, президент України Володимир Зеленський разом з Головою Верховної Ради України та Прем’єр-міністром підписує Спільну заяву, яка є сигналом єдності всіх гілок влади та свідченням нашої рішучості в досягненні стратегічної мети України, а саме – повноцінного членства у Європейському Союзі.
"І підписання цієї заяви має означати те саме, що й підписання заявки на вступ на п'ятий день війни", - сказав він.
Ми йшли до кандидатства 115 днів. І наш шлях до членства не має займати роки чи десятиліття. Ми маємо долати цей шлях швидко. Зробити нашу частину роботи ідеально. Щоб дати змогу нашим друзям у Європейському Союзі так само швидко й консолідовано ухвалити для нас іще одне історичне рішення.
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