У Києві можуть обмежити вхід до ТРЦ [ Редагувати ]
Фото: UTG
Заступник начальника управління цивільного захисту ГУ ДСНС Києва Олег Стоволос заявив, що в умовах воєнного стану, усі торговельні центри повинні бути забезпечені укриттям у разі повітряної тривоги. Про це він сказав під час телемарафону.
Водночас варто обмежити кількість відвідувачів.
Що радять в ДСНС?
- в першу чергу, торговельні центри повинні визначити, чи є в них укриття для відвідувачів та скільки людей в них можна укрити;
- після цього необхідно обмежити кількість відвідувачів й впускати лише ту кількість, яку ТРЦ зможе укрити у разі повітряної тривоги;
- також в ДСНС радять призупинити роботу дитячих майданчиків й інтегрувати систему оповіщення міста в систему торговельних центрів, аби сигнал тривоги своєчасно доходив.
по темі
Prev Next
01 липня 2022 13:32 У Києві провалився асфальт: рух транспорту обмежили
У Києві на перетині проспекту Науки і Стратегічного шосе провалився асфальт
30 червня 2022 10:06 У Києві закриють всі розважальні зони на території ТЦ
У Києві вирішили закрити всі дитячі майданчики та розважальні зони, які знаходяться на території торгових центрів
29 червня 2022 11:28 Розбір наслідків удару по ТЦ в Кременчуці: постраждали два рятувальники
У Кременчуці продовжують розбирати завали торгового центру, в якого влучила російська ракета
26 червня 2022 11:43 У Києві знову лунають потужні вибухи
У місті та області оголошена повітряна тривога
26 червня 2022 11:20 Вибухи у Києві: з-під завалів дістали ще одного чоловіка (усі подробиці)
У неділю, 26 червня, жителі Києва чули вибухи від прильотів ракет по столиці