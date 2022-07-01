Більшість часу Варя тепер проводить у гаражі.

Вона потайки проїхала з Миколаєва до Одеси на задньому мості автобуса. І тепер стала талісманом цілого гаража. Кішка Варя втекла від обстрілів окупантів. Тварина проїхала під машиною майже сто п'ятдесят кілометрів. А знайшли її механіки, які перевіряли автобус після рейсу.

Історію переселенки докладніше розкаже Марія Тарасова.

Худа та завжди у мазуті. Своє ім'я Варя отримала від назви автобусу Мерседес Варіо, який привіз її до Одеси. Механіки знайшли кицьку випадково, коли оглядали автобус після рейсу з Миколаєва.

Кирило, автомеханік:

А вы ее когда увидели в первый раз? - Когда на яму машину загнали. Что-то полезли под машину - где-то мяукает. Потом она оттуда вылезла. Худющая, горбушку хлеба сразу съела полностью.

Подивитися на чотирилапу біженку збіглися всі працівники гаража. Сумнівів на було: вона протрималася на задньому мосту автобуса весь шлях від Миколаєва до Одеси. Припускають: тварина сховалася, налякана потужними обстрілами.

Наталя Граждан, співвласниця автобуса:

Она села в Николаеве. Однозначно. Из Одессы она приехать не могла. Ее здесь не было. Она села, и автобус ехал без остановок.

Кирило, автомеханік:

Там ниша была, в автобусах рессивер есть. Она на него залезла и все, сидела себе. Она вылезла, вы просто ее не видели, она как асфальт была. Темнее. Она боялась всего сначала, потом уже, так, освоилась. Показала характер. Территорию свою начала охранять, всех чужих - гонять.

Вночі цю територію, де розташовані кілька гаражів та СТО, охороняють собаки. Вони суворі до чужинців. Але миколаївська біженка швидко приборкала сторожів.

Іноді дістається і людям. Про Варю кажуть: дівчина з характером. Образ не пробачає.

Кирило, автомеханік:

Если ей кто-то один раз: «Пошла отсюда», - все, враг для нее. Она злопамятная. Все, она больше к себе не подпускает. Даже, если спит, а он подойдет погладить - она сразу лапой его.

Наталя Граждан, співвласниця автобуса:

Жители Николаева они обладают определённым характером. И вот кошка показала этот характер здесь во всю. Был случай, когда она просто искусала за ноги человека, прям как собака, в буквальном смысле. Кто-то - нравится. Но, все равно, любовь у нее сдержанная.

Більшість часу Варя тепер проводить у гаражі. Протягом дня її можна побачити на двигуні, на колесі, а, в хвилини відпочинку - у салоні автобуса. Годує біженку чи не кожен місцевий працівник. А під час зібрань колективу вона - завжди в центрі кола.

Кирило, автомеханік: