В Україні немає окремої служби, яка б перевіряла якість захисної амуніції

Близько ста тисяч бронежилетів протягом червня отримали бійці української армії. Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. За його словами, постачання захисної амуніції до українського війська останнім часом вдалося стабілізувати.

Та чи всі бронежилети здатні зупинити кулю? Михайло Манилюк перевірив на міцність кілька зразків і зараз розкаже, які найнадійніші.

Кадри з Запорізької області. Бійці полку "Азов" упритул наблизилися до ворожих позицій і відкрили вогонь!

У таких запеклих боях важливо, аби тіло було захищене надійною бронею!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Він хоч і важкий, але його просто необхідно одягати особливо в зоні бойових дій! Бронежилет - це такий собі металевий захисник, який зупиняє кулі, осколки, і рятує людські життя!

Оператор "Подробиць" Сергій Дубінін зараз працює на сході країни - знімає сюжети з передової. Розповідає - у перший місяць повномасштабного вторгнення росії українським військовим катастрофічно не вистачало бронежилетів.

Сергій Дубінін, оператор "Подробиць":

Нас комбат попросил по возможности для его бойцов ну хотябы, как он сказал? 50 бронижелетов, потому что было вкрайне их необходимость/ Постоянно менялись ксп и за обстрелов у ребят постоянно горели вещи. В том числе бронежилеты.

Про дефіцит захисної амуніції Сергій написав на своїй сторінці у соцмережі. Відгукнувся знайомий із Італії.

Сергій Дубінін, оператор "Подробиць":

Алекс начал сбор денег, длилось это конечно месяц от момента моей просьбы/ В Киеве я приехал на склад и 40 очень качественных, очень преличных бронежилетов загрузил в ёту машину и мы отвезли их сюда.

Волонтери й зараз продовжують збирати гроші на купівлю захисної амуніції для наших бійців. Але зазначають - далеко не кожен бронежилет здатен врятувати солдата від ворожих куль!

Володимир Вдович, експерт з якості бронежилетів:

Існують дві класифікацій бронежилетів - одна Єропейська до 5-го класу захисту і є класифікація, так би мовити,старорадянська - там до шостого класу включно. Шостий клас - це в апріорі - це вже СВД з бронебійним запальним патроном, по європейсько-американській системі - це десь 4+, 5-й клас.

А тому бронежилети, перш ніж їх одягнуть бійці, мають пройти перевірку кулями!

Ось так бійці 112-ї бригади територіальної оборони Києва випробовують на міцність захисну амуніцію.

Ця бронежилетна плита - іноземного виробництва, офіційно має четвертий клас захисту. Але її наскрізь пробиває трасувальна куля!

Цю плиту виготовлено з кераміки. Вона вдвічі легша за сталеву. А тому бронежилети з керамічними плитами популярні серед військових, адже в них зручніше виконувати бойові завдання. Однак назвати надійними такі бронежилети - важко!

Володимир Вдович, експерт з якості бронежелетів:

Ми женемся за чимось дорогим, фірмінним, забувая своє. Кераміка має такий мінус - він має строк хранєнія і дуже ніжний. От коли він впав, получається кераміка тріскається, його надо провіряти. Я сам використовую просто сталь і пока лучше сталі я поки нічого не знайшов.

На українському ринку зараз також чимало підробок, розповідає експерт. У Києві правоохоронці днями затримали чоловіка, який продавав волонтерам захисну амуніцію кустарного виробництва.

Вадим Коломієць, начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління НПУ:

Було проведено ряд негласних сілдчих розшукових дій та проведено дві закупівлі бронежелетів загальною кількістю 18 штук. Після чого даного громадянина, який реалізовував ці бронежилети, було затримано.

Продавець зазначав, що бронежилети мали 5-й клас захисту. Втім експертиза встановила - вони не відповідають жодним стандартам і несуть загрозу для життя бійців!

Вадим Коломієць, начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління НПУ:

Матеріал був просто звичайне залізо, виготовлено кустарним способом за допомогою підручних предметів. Будемо намагатися не допускати такі бронежилети на передову. Даному громадянину повідомлено про підозру по частині 3-й, статті 190 - шахрайство. Санкція якої передбачає з трьох до восьми позбавлення волі.

В Україні немає окремої служби, яка б перевіряла якість захисної амуніції, наголошує експерт. Натомість бронебійність куль, які використовують росіяни, останнім часом суттєво зросла.

Володимир Вдович, експерт з якості бронежелетів:

Стальний сердечник був мовітон, а щас появилася російські розробки 7Н23 там вже термоупрочений сердечник - це вже другий пробой. Тобіж гости у нас безнадійно, на жаль, устаріли.

Важкі, але надійні! Бронежилети зі сталевою плитою виготовляють на цьому підприємстві у Львові. З початку повномасштабного вторгнення росії тут зійшли з конвеєра понад 50 тисяч бронежилетів. Усі вони вже захищають наших воїнів.

На цих кадрах боєць Нацгвардії тестує бронежилет саме зі Львова.

Однозначно видно, что есть попадания, потому что плита лежит. Вообщем получается их три - раз два три. Но пробитой от сюда отсутствует.

А цей вояка російської армії був переконаний - "Надійний - будь-який бронежилет!". Випробувати на міцність свою захисну амуніцію він вирішив просто на собі.

А отже ненадійні бронежилети - теж необхідні! Але виключно для потреб ворожого війська.