ЗСУ навряд чи займуть острів Зміїний: Арестович назвав причину [ Редагувати ]
Збройні сили України навряд чи займатимуть звільнений острів Зміїний, звідки вийшов російський гарнізон.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".
"Збройні сили України навряд чи його будуть займати. Швидше за все, ми прилетимо туди, позначимо прапор який-небудь. І то, я сумніваюся, що це потрібно робити, тому що нам своя Чорнобаївка не потрібна. Навіщо повторювати їх помилки? Поставити туди гарнізон, щоб його зносили? Це ідіотизм, перекреслити всі досягнення. Головне, щоб їх там не було", - зазначив він.
За його словами, звільнення острова Зміїний не означає, що транзит з українських портів буде можливий.
"Це збільшило безпеку в північно-західному регіоні (Чорного моря, - ред.), завдало великої моральної поразки російській федерації", - додав Арестович.
по темі
Увечері 1 липня 2022 року російська авіація завдала ударів фосфорними бомбами по острову Зміїний
Внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі станом на 8:30 ранку 18 людей загинуло, серед них 2 дитини. 30 - поранені
Виведення російських військ з острова Зміїний в Чорному морі підтверджується свіжими супутниковими знімками
У небі над островом Зміїним на Одещині українські захисники збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Напередодні один із чотирьох гелікоптерів, ймовірно Ка-52, який ввечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем
Після чергової успішної операції українських військ противник поспіхом евакуював залишки гарнізону, зараз там пожежа і вибухи