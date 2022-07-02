Авіація росії завдала удару по позиціях своїх військових у Херсонській області. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

У нас цікава новина. Щойно (близько 22:00 1 липня, - ред.) російська авіація промахнулася і накрила свої ж позиції в Херсонській області. Причому дуже добре потрапила.

У Генштабі цю інформацію наразі не коментують.