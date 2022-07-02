"Окупанти завдали авіаудару по своїх позиціях" - Арестович [ Редагувати ]
Авіація росії завдала удару по позиціях своїх військових у Херсонській області. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.
У нас цікава новина. Щойно (близько 22:00 1 липня, - ред.) російська авіація промахнулася і накрила свої ж позиції в Херсонській області. Причому дуже добре потрапила.
У Генштабі цю інформацію наразі не коментують.
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