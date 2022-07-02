Компанія HTC представила новий смартфон Desire 22 Pro, який розрахований на використання у фірмовому метавсесвіті Viverse.

Гаджет отримав чип Snapdragon 695 5G від Qualcomm, 8 Гб оперативної та 128 Гб вбудованої пам'яті, яку можна розширити за рахунок карток пам'яті microSD.

Смартфон з 6,6-дюймовим екраном Full HD+ (2412х1080 пікселів) має фронтальну 32-Мп камеру та основний модуль з 65-Мп об'єктивом, 14-Мп ультраширококутним об'єктивом та 5-Мп датчиком глибини. Передбачена батарея 4520 мА•год з підтримкою 18 Вт заряджання.

Ключовою особливістю нового смартфона HTC стала адаптація для фірмового метавсесвіту Viverse. Пристрій отримав програму для метавсесвіту, Vive Avatar для створення аватарів та Vive Wallet для управління віртуальними активами користувача.

Вартість HTC Desire 22 Pro становитиме 380 євро.

Нагадаємо, що Samsung випустив захищений смартфон Galaxy XCover6 Pro.