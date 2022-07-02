Нова класифікація лікарень: в Україні розпочався новий етап медреформи [ Редагувати ]
В Україні починається інфраструктурний етап медичної реформи з поділом лікарень на госпітальні кластери.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Повідомляється, що Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект №6306, який дозволяє запустити інфраструктурну частину реформи охорони здоров'я.
Згідно з новим підходом, лікарняна мережа в області, об'єднана в один госпітальний округ, буде додатково поділена на госпітальні кластери, з урахуванням:
- меж адміністративно-територіальних одиниць;
- географічних особливостей регіону та стану автомобільних доріг;
- поточних і прогнозованих демографічних характеристик чисельності населення, структури захворюваності та смертності;
- оптимальних клінічних маршрутів пацієнтів для своєчасного доступу до медичної та реабілітаційної допомоги, заснованої на принципах доказової медицини;
- навантаження на медичних працівників і фахівців з реабілітації.
Крім того, згідно з видами медичної допомоги, яка надається в лікарнях госпітального кластера, вони будуть розділені на надкластерні, кластерний і загальні лікарні.
"Формування мережі лікарень в госпітальному окрузі за кластерним принципом чітко визначить, в яких лікарнях яке обладнання і в якій кількості має бути. І саме на ці лікарні і на це обладнання буде сфокусовано пріоритет в плані відновлення України", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Найпростіші випадки будуть лікуватися якомога ближче до пацієнта, в загальних лікарнях, які будуть розміщуватися з розрахунку один медичний заклад на 50-80 тисяч населення. У більш складних випадках пацієнта будуть доставляти в кластерні та надкластерні лікарні з високоспеціалізованими послугами.
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