Помер засновник "Чебурашки" Леонід Шварцман [ Редагувати ]
Сьогодні, 2 липня, стало відомо про смерть радянського та російського мультиплікатора Леоніда Шварцмана. Він не дожив до свого 102 року народженн два місяці. Про трагедію культурного діяча пише Telegam-канал Mash, посилаючись на працівників "Союзмультфільму".
Які причини смерті Леоніда Шварцмана – наразі не відомо.
Режисер-мультиплікатор народився 30 серпня 1920 року у Мінську. Батько його був литовцем, а мати – білорускою.
Підлітком Леонід переїхав до рф. З 1948 року працював на кіностудії "Союзмультфільм".
Шварцман був художником-постановником та режисером-мультиплікатором багатьох радянських мультфільмів. Серед його робіт – "Червоненька квіточка", "Золота антилопа", "38 попугаїв", "Снігова королева", "Кошеня на ім'я Гав", "Дядя Стьопа – міліціонер", серія "Мавпочки".
Як художник-постановник він брав участь у створенні візуального образу Чебурашки для мультфільму Романа Качанова "Крокодил Гена" у 1969 році.
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