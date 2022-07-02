"Ростять монстра в Україні": Лукашенко обрушився на Захід зі звинуваченнями [ Редагувати ]
Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вважає, що західні країни нібито "ростять монстра в Україні".
Про це повідомляє "БЕЛТА".
Повідомляється, що з такою заявою Лукашенко виступив на зборах з нагоди Дня незалежності. Велику частину свого виступу він присвятив часам Другої світової війни.
Зокрема, за його словами, західні країни нібито відкрито говорять про можливу анексію білоруських і українських територій.
"Так само, як і в минулому столітті, за цими процесами стоїть все та ж цивілізована Західна Європа, яка спочатку ростила монстра на ім'я фашистська Німеччина, а потім, щоб вижити, кидалася в обійми тих, кому ще недавно так сильно бажала поразки. Історія повторюється. Монстра ростять в Україні", - додав Лукашенко.
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