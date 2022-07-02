В Одеській області на пляжі вибухнула міна: є загиблий [ Редагувати ]
Фото: пляж Одеси / Слово і Діло
На одному з пляжів курортного селища Кароліно-Бугаз Одеської області чоловік підірвався на міні. Як повідомляє Одеська міськрада у Telegram, про це заявила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.
"Під час запливу в море на одному з пляжів Одеської області вибухнув на вибухівці і загинув відпочивальник", - розповіла вона.
За її словами, ще одна людина отримала контузію в результаті інциденту.
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