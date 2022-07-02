На одному з пляжів курортного селища Кароліно-Бугаз Одеської області чоловік підірвався на міні. Як повідомляє Одеська міськрада у Telegram, про це заявила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Під час запливу в море на одному з пляжів Одеської області вибухнув на вибухівці і загинув відпочивальник", - розповіла вона.

За її словами, ще одна людина отримала контузію в результаті інциденту.