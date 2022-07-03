У неділю, 3 липня, мер Слов'янська Донецької області Вадим Лях заявив про те, що місто потрапило під масштабний обстріл російських окупантів за останній час. Про це повідомляє мер Слов'янська Вадим Лях під час відеозвернення.

Через ворожі атаки спалахнуло до 15 пожеж, є багато жертв та постраждалих.