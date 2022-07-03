Зеленський назвав кількість загиблих спортсменів у боях з рф [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загинули 89 спортсменів та тренерів.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський після зустрічі з главою МОК Томасом Бахом.
"Багато українських спортсменів пішли до лав Збройних сил України захищати нашу країну на полі бою. 89 спортсменів і тренерів загинули в результаті бойових дій, 13 були захоплені і знаходяться в російському полоні", - зазначив він.
Він також висловив подяку МОК за підтримку українських спортсменів.
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