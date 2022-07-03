"Ну коли я ще людині горло переріжу": окупант розповів, як жорстоко добиває людей на війні (аудіо)

Служба безпеки України оприлюднила аудіо розмови російського нелюда, який із захопленням розповідає дружині в деталях, як під час дислокації позицій на півдні добивав поранених українських військових