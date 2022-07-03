Окупанти вдарили "Градами" по Слов'янську та Краматорську (фото) [ Редагувати ]
У неділю, 3 липня, російські окупанти обстріляли Краматорськ та Слов'янськ Донецької області - 6 людей загинули, 15 отримали поранення.
Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.
Російські окупанти цілеспрямовано обстріляли міста із реактивних систем залпового вогню. Як зазначив голова СБУ Іван Баканов, Росія цілеспрямовано б'є по цивільних об'єктах.
Серед загиблих є родина із 12-річною дитиною. Мішенями окупантів стали житлові будинки, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражний кооператив.
СБУ спільно з Національною поліцією України відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).
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