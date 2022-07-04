В Китаї стався наймасштабніший витік даних в історії країни [ Редагувати ]
У Китаї хакери заявили про викрадення даних близько мільярда мешканців після злому бази даних поліції Шанхая. Про це пише Bloomberg.
Експерти назвали це найбільшим витоком даних в історії країни. Хакери пропонують продати більше 23 терабайтів викрадених даних за 10 біткоїнів.
База даних включає:
- імена;
- адреси проживання;
- місця народження;
- національні ідентифікатори;
- номери телефонів;
- інформацію про кримінальні справи.
Масштаб витоку викликав шок у фахівців з кібербезпеки та різні спекуляції щодо правдивості заяви хакерів.
Тим часом засновник і головний виконавчий директор криптовалютної біржі Binance Чжао Чанпен заявив, що його компанія виявила витік мільярда записів резидентів "з однієї азіатської країни", після чого посилила процедуру перевірки.
Влада Шанхаю, зі свого боку, наразі жодним чином не прокоментувала ситуацію.
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