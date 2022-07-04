Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон відвідала Київську область. Вона побувала в Бучі та Бородянці, які перебували під окупацією росіян.

Про це повідомляє глава Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram.

Відзначається, що Шведська делегація на чолі з Андерссон відвідала місце масового поховання мирних людей, яких вбили росіяни, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного в Бучі. Також прем'єр побачила знищені російськими військовими житлові будинки в Бородянці.

"Президент Володимир Зеленський каже, що українці борються не просто за Україну, а за цивілізований світ і демократичні цінності. І це абсолютна правда", - заявила глава шведського уряду після побаченого.