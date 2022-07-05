У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів [ Редагувати ]
Фото: Труха
У вівторок вранці, 5 липня, окупанти обстріляли Миколаїв. Під час повітряної тривоги в місті пролунало кілька вибухів.
Про це повідомляють "Новини-N".
Очевидці повідомляють про велику пожежу в одному з місць удару. Над містом підіймається великий стовп чорного диму.
по темі
Prev Next
02 липня 2022 10:00 Якими ракетами росія обстрілює міста України
Країна агресор росія продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування для наземних атак по Україні
01 липня 2022 14:45 Окупанти випустили по Миколаєву 10 ракет (відео)
У п'ятницю, 1 липня, росія випустила по Миколаєву 10 ракет
29 червня 2022 09:16 Ракетний удар по Миколаєву: кількість жертв та поранених зросла
Кількість загиблих через ракетний удар по багатоповерхівці в Миколаєві зросла
26 червня 2022 09:40 Смерть через ракетну атаку на Київ: в МВС розповіли про першу жертву
У неділю, 26 червня, жителі Києва чули вибухи від прильотів ракет по столиці
23 червня 2022 15:30 Ракетний удар по Миколаєву: подробиці ранкової атаки
У четвер, 23 червня, окупанти випустили по Миколаєву три крилаті ракети