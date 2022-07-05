Окупанти 60 разів вдарили по Сумській області [ Редагувати ]
Вночі 5 липня окупанти атакували п'ять громад Сумської області. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
Також ворог завдав ракетних ударів по підприємству в Шостці. Мова йде про такі громади: Білопільська, Юнаківська, Шосткинська, Шалигінська, Середино-Будська.
Так, всього було понад 60 пострілів по регіону (ракетних ударів, пострілів з мінометів, САУ та ін.).
У області зафіксовано:
- після 21:00 тривав артобстріл Білопільської громади: 5 мінометних прильотів, 5 пострілів із САУ,
- о пів на одинадцяту зі стрілецької зброї велася стрілянина на околицях Могриці,
- майже о 04:00 по одному з підприємств Шостки був ракетний удар, одна людина поранена,
- після 04:00 по околиці Середина-Буди було 8 мінометних прильотів та 12 із САУ, пошкоджено 2 приватні будинки та лінію електропередач,
- майже о 05:00 по Шалигінській громаді вівся мінометний вогонь, 8 прильотів,
- зі ствольної артилерії били по Середино-Будській громаді, 5 прильотів,
- майже о 07:00 по Шалигінській громаді було 4 мінометні постріли.
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