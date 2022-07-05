Вночі 5 липня окупанти атакували п'ять громад Сумської області. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

Також ворог завдав ракетних ударів по підприємству в Шостці. Мова йде про такі громади: Білопільська, Юнаківська, Шосткинська, Шалигінська, Середино-Будська.

Так, всього було понад 60 пострілів по регіону (ракетних ударів, пострілів з мінометів, САУ та ін.).

У області зафіксовано: