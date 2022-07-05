Зеленський назвав умову, за якої росія припинить війну в Україні [ Редагувати ]
Якщо всі країни світу введуть одночасно санкції проти росії, то їй буде дуже складно і Кремль буде змушений припинить війну проти України.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, на щорічному урядовому круглому столі The Economist.
"Якщо всі санкції, які вводять окремо Британія, США, Канада, Австралія, весь світ. Якщо всі ці санкції будуть введені без винятків. Я впевнений, буде не просто світу, але буде дуже складно Росії і вона припинить цю війну", - заявив він.
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