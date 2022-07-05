Відбудова України - передбачає і створення нових робочих місць. Бо зараз із цим - велика проблема. Як заробити під час війни? - Зараз для мільйонів безробітних - це питання номер один. Через війну люди потрапляють під скорочення або змушені йти в неоплачувані відпустки. Хоча ринок праці потроху почав оживати й адаптуватися до нових реалій...

Що пропонують людям? І яка конкуренція на вакансії? Про все розкаже Олена Логінова.

Мільйони безробітних...

Прийшлося звільнитися і шукати роботу, важко справді дуже...

Які втратили роботу через війну...

Попросили меня уволиться - я уволилась, а в связи с чем - не известно.

І тепер на одне вакантне місце - забагато кандидатів.

По Украине вакансий уменьшилось минимум в четыре раза.

А роботодавці ще й стали платити менше!

Пропонують зарплату у два рази меншу - не хочеш? Я завжди знайду собі іншого.

Олена Логінова, кореспондентка:

Ви тільки уявіть, з моменту повномасштабного вторгнення росії без роботи залишилося майже п'ять мільйонів українців!

Війна, а разом з нею, закриття підприємств, зменшення обсягів виробництва та скорочення попиту, блокада морських портів та проблеми з логістикою. Все це - причини кризи на українському ринку праці. Роботодавці змушені відправляти людей у неоплачувані відпустки або взагалі звільняти! Найбільше постраждали галузі: надання послуг, розважальна, спортивна та туристичні.

Олена Мельник, заступник директора Департаменту реалізації політики зайнятості:

В період збройної агресії стало всім не до розваг і не до відвідування якихось закладів розважальних та ресторанних. Частина таких закладів скоротила свою роботу. Відповідно і попит на послуги й на працівників в таких галузях скоротився.

Знайти роботу зараз - наче витягнути щасливий білет. У Київському центрі зайнятості ми зустрічаємо потенційних шукачів. Пані Надія працювала прибиральницею, та нещодавно її "попросили ".

Надія, втратила роботу:

Працювала прибиральницею у магазині. Попросили мене уволиться, я уволилась, а в связі із чем неізвесно. Я ось тут сиджу від самого ранку, тут шукаю собі роботу.

І тепер жінка згодна на будь-які пропозиції, тільки б було за що жити. У центрі зайнятості кажуть, зараз офіційно зареєстрованих безробітних - 316 тисяч. Це майже стільки ж, як до війни. Але показник не враховує тих, хто виїхав за кордон і тих, кого відправили у вимушені відпустки. Шукачів роботи в країні стало значно більше. На одне вакантне місце тепер претендує майже втричі більше кандидатів. При цьому - так само втричі - скоротилася кількість вакансій. Для багатьох безробітних їхня довоєнна спеціальність стала взагалі неактуальною.

Я за фахом бібліотекарем працювала - зараз це взагалі невостребувана така спеціальність.

Ситуація складна, тому що в принципі з роботою все було дуже шикарно, я би так сказала працювала в банку. Але в нинішній ситуації скорочення штату - немає зараз вакансій по фаху, по банкам, взагалі.

Де зараз все-таки можна знайти роботу? Які професії користуються найбільшим попитом?

Олена Логінова, кореспондентка:

Зараз в топі вакансії для представників робітничого фаху - будівельників, монтажників, електриків, слюсарів, ремонтників. Також у працедавців є потреба у продавцях, водіях, кухарях, швачках, прибиральниках, кур'єрах. Роботу зможуть знайти й фармацевти та медики.

А ось "білим комірцям" - знайти роботу складніше. Сергій - власник регкрутингової агенції, що підбирає кандидатів на топменеджмент - керівників середнього та вищого рівня, а також IT фахівців. Констатує: для менеджерів не найкращі часи.

Сергій Денисюк, власник регкрутингової агенції:

По Украине вакансий уменьшилось минимум в четыре раза по подбору руководителей. Это связанно с двумя факторами. Первый - часть предприятий перестала работать в связи со взрывами, с попаданиями. Многие свернули бизнес до лучших времен и часть людей, порядка пяти млн. выехало из Украины. И многие из этих людей - это были руководители.

У галузі IT, де завжди були потрібні спеціалісти, теж - зміни.

Сергій Денисюк, власник регкрутингової агенції:

Если до войны вакансий было в два раза больше, чем кандидатов, то на сегодняшний день в среднем - 30 тисяч кандидатов - 15 тысяч вакансий. То есть на одну вакансию два кандидата.

А до того - людям стали ще й платити менше! Експерти кажуть, роботодавці часто-густо пропонують 70% від довоєнного рівня зарплат.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Пропонують зарплату у два рази меншу - не хочеш, я завжди знайду собі іншого, хто буде працювати на таку заробітну плату, тому що людей, які шукають роботу, є багато.

Сергій Денисюк, власник регкрутингової агенції:

По факту доход, который будет получать человек в месяц, будет там в три раза или в два раза меньше, чем в довоенное время... То есть однозно идет падение доходов.

Та все ж позитивна динаміка є, ринок праці поступово виходить "із коми".

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Зараз ми спостерігаємо процеси відновлення, тобто ті підприємства, які зупинилися в березні, вони не працювали декілька місяців, і зараз вони поступово запускаються.

Олена Мельник, заступник директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного Центру зайнятості України:

Території, де більш спокійна ситуація - відповідно і кількість вакансій там найбільша. На сьогодні у нас в лідерах все-таки Львів залишається, щодо кількості вакансій. Далі іде Дніпропетровська область і місто Київ.

Все ж більшість українців матимуть проблеми з працевлаштуванням. Тому експерти радять шукати вакансії в міжнародних компаніях або перекваліфіковуватися. А ще нещодавно уряд запровадив обмеження для тих, хто стоїть на обліку в центрі зайнятості. Якщо за місяць шукач не працевлаштований, його залучатимуть до громадських робіт.