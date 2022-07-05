Кривавий День незалежності США. Шестеро людей загинули, ще 46 - отримали поранення - унаслідок стрілянини. Невідомий чоловік відкрив вогонь по учасниках святкового параду - в передмісті Чикаго. Жертвами стрілянини стали люди - віком від восьми до 85 років. Більше про інцидент - дивіться далі.

Гайленд-Парк, передмістя Чикаго. Сотні родин вийшли на парад із нагоди Дня незалежності США. Раптово святкування перериває звук пострілів. Невідомий чоловік з даху будівлі відкрив вогонь по учасниках параду. Під прицілом опинилися й діти. Очевидці розповідають, що чули понад 20 пострілів.

Олександр, очевидець стрілянини:

Я подумав, що це військово-морські сили салютували прапору з гвинтівок, але потім, коли побачив, що люди біжать, одразу підхопив свого сина і теж почав утікати. Я підбіг до вітрини місцевого магазину та намагався розбити скло, щоб зайти з сином, але не зміг. Проте знову почали стріляти й ми побігли за будівлю. Я поклав сина у смітник, і він сидів там зі своїм собакою, а я повернувся шукати решту членів родини.

Шестеро людей загинули, ще понад 36 - отримали поранення. За кілька годин поліції вдалося затримати підозрюваного у стрілянині. Ним виявився 22-річний місцевий житель. Слідство триває.

Дік Дурбін, сенатор Іллінойсу:

Це розбиває моє серце. Історії вже виходять у світ, і деякі з них ми ніколи не забудемо. Що сталося з цими чудовими людьми, які просто привели свої сім'ї, щоб подивитися парад четвертого липня. Який день Америки, який американський досвід і яка американська трагедія послідувала…

Пізніше цього ж дня ще один невідомий відкрив вогонь на вулиці Філадельфії. Двоє поліцейських загинули.

Напередодні Джо Байден підписав закон про посилення контролю над обігом вогнепальної зброї. Документ передбачає запровадження суворіших перевірок перед її продажем. Закон розробили після масового вбивства дітей у початковій школі у штаті Техас, а також стрілянини в супермаркеті у штаті Нью-Йорк.