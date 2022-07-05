Окупанти обстріляли Хмельницький район [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Росіяни запустили ракети по Хмельницькій області. Стало відомо про "прильоти" в Хмельницькому районі.
Про це повідомляє мер Хмельницького Олександр Семчишин.
"Повітряна тривога триває! Будьте обережні. Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації", - написав мер.
В 19:30 майже по всій Україні пролунала повітряна тривога. Вона почалася з західних та південних областей.
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