Ліквідовано ще 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати рф в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 36 500 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
У Генштабі розповіли, що найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Слов'янському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати росії на 6 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 36500 (+150) осіб ліквідовано;
- танків - 1600 (+6);
- бойових броньованих машин - 3789 (+17);
- артилерійських систем - 812 (+6);
- РСЗВ - 247 (+0) ;
- засоби ППО - 107 (+2);
- літаків - 217 (+0);
- вертольотів - 187 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 664 (+4);
- крилаті ракети - 153 (+9);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2648 (+14);
- спеціальної техніки - 65 (+0).
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