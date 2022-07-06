З початком війни чоловіки вишикувалися в черги до військкоматів: як воюють люди, які ніколи не тримали зброю

Бійці Збройних сил України і Тероборони - колишні бізнесмени, вчителі, кухарі, журналісти... Люди, які ніколи не тримали зброї в руках, але які з початком війни шикувалися в черги у військкомати. Бо для кожного з них захист Батьківщини - це не просто слова. І не формальна норма Конституції.