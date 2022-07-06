Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що росія умисно веде обстріли по власних містах з декількох причин. Про це він повідомив в Twitter.

Одна з них - підтримка градуса ненависті до нашого народу.

З якою метою росія обстрілює власні міста:

з метою відволікання росіян від проблем в їх країні;

підтримування градуса антиукраїнської істерії серед росіян;

спроба зірвати поставки озброєння до України від її країн-союзників.

Але все фіксується. На Кремль чекає трибунал за злочини не лише перед українським народом, а й перед власним.