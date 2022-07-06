Для чого росія обстрілює власні міста: Подоляк дав відповідь [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що росія умисно веде обстріли по власних містах з декількох причин. Про це він повідомив в Twitter.
Одна з них - підтримка градуса ненависті до нашого народу.
З якою метою росія обстрілює власні міста:
- з метою відволікання росіян від проблем в їх країні;
- підтримування градуса антиукраїнської істерії серед росіян;
- спроба зірвати поставки озброєння до України від її країн-союзників.
Але все фіксується. На Кремль чекає трибунал за злочини не лише перед українським народом, а й перед власним.
Навіщо Росії постійні вистави з обстрілом власних міст? Щоб відволікти росіян від «холодильника», підтримувати градус антиукраїнської істерії й зірвати постачання західної зброї. Але все фіксується. На Кремль чекає трибунал за злочини не лише перед 🇺🇦 народом, а й перед власним.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 6, 2022
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