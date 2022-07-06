БФ "Батальйон Волонтер" оголосив благодійний збір коштів на пікап для одного з підрозділів Збройних сил України. За свій донат ви можете отримати частину збитого російського безпілотника "Орлан".

Про це повідомив координатор ВГО "Стоп корупції" та співзасновник фонду Роман Бочкала у Facebook. У своєму відеозверненні він зазначив, що волонтери повідомлять, для яких саме військових буде цей пікап після того, як придбають його та доставлять на передову.

За пожертву на благодійний збір ви матимете шанс отримати трофей – одну із частин збитого російського БПЛА "Орлан-10". Єдина умова для участі в розіграші – перерахувати на фонд від 100 гривень.

"Не обмежуйте себе, чим більше, тим краще. Якщо зберемо більше, то купимо два пікапи, а може й три", – закликав Бочкала.

Куди перераховувати:

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