Подоляк нагадав Заходу про брак в Україні систем ПРО [ Редагувати ]
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Україна щодня страждає від російських ракетних ударів. Однак Захід не поспішає надавати Україні протиракетну оборону.
Про це повідомляє радник глави ОП України Михайло Подоляк.
"Санкції унеможливлюють виробництво Росією нових ракет, але Москва має багато старих. Наші партнери мають багато систем ПРО, але щоночі Росія продовжує тероризувати саме українські міста", - написав Подоляк.
Він наголосив, що немає жодної ескалації в тому, щоб дати Україні системи протиракетної оборони.
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