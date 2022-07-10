Польща завершує зведення стіни на кордоні з Білоруссю. Попри затримки, паркан обіцяють добудувати за тиждень. Коли стіну повністю введуть в експлуатацію та яку систему контролю вона передбачає - дивіться в сюжеті.

Без рову з крокодилами, але з колючим дротом і під охороною. Польщу і Білорусь тепер розділяє не лише державний кордон, а й довжелезний паркан. Його будівництво - на фінальній стадії. Частину - здали в експлуатацію.

Катажина Становіч, речниця прикордонної служби Підляського воєводства:

Стіна простягається на понад 180 кілометрів уздовж сухопутного кордону між Польщею та Білоруссю. Її висота п'ять з половиною метрів.

Протяжність польсько-білоруського кордону становить майже 420 км, 186 км із них - суходолом. Відмежуватися парканом від сусідньої держави поляки вирішили у розпал мігрантської кризи 2021 року. Тоді у листопаді - з покровительства білоруської влади - численні вихідці з Африки та країн Близького Сходу прибували авіатранспортом до Мінська, а звідти - за мовчазної згоди, а то й за сприяння білоруських прикордонників - пішли напролом у Європу. Польський кордон щоденно штурмували групи біженців, виникали сутички та стрілянина.

Польща та країни Балтії звинуватили Білорусь та росію у гібридній агресії. Тоді польська влада почала відгороджуватися від проблемного сусіда фізичним бар'єром. Потік мігрантів зменшився, але не вичерпався. За інформацією польських прикордонників, від початку року кордон з Білоруссю намагалися нелегально перетнути близько шести тисяч мігрантів.

Пауліна Бовнік, лікарка, активістка:

У лісах постійно чатують люди, їх прибуває дедалі більше. Я не вірю, що стіна зупинить мігрантів. З камерами чи будь-якими іншими системами, люди знайдуть спосіб дістатися сюди.

Попри фізичний бар'єр, прикордонники мусять посилено патрулювати кордон. Завершити зведення паркану Варшава має до середини липня, а до середини вересня - обладнати стіну датчиками руху та камерами. Відділитися від Білорусі польському бюджету коштувало близько 400-т мільйонів доларів.