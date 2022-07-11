Неймовірне відео зафіксувало момент, коли літак приземлився на жваве шосе в Північній Кароліні.

Пілот був змушений здійснити аварійну посадку, ухиляючись від трафіку та ліній електропередач після того, як у його літака раптово відмовив двигун, повідомляє KESQ News Channel 3.

Вінсент Фрейзер летів зі своїм тестем над округом Суейн, коли двигун його літака почав працювати нерівномірно, а потім взагалі відмовив.

"Я ненадовго зміг змусити двигун літака заново запуститись і трохи полетіти. Але через 3-5 секунд двигун повністю заглох і ми почали стрімко втрачати висоту", – розповів пілот.

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Коли літак опускався все нижче і нижче, Фрейзер намагався шукати місце для посадки серед гірської місцевості. На його щастя, він помітив дорогу, де зрештою міг безпечно посадити літак.

Фрейзер зміг посадити літак, не зачепивши лінії електропередач та транспортні засоби на досить жваве та звивисте шосе.

Аварійну посадку було знято на його камеру GoPro з кабіни пілота, а пізніше офіс шерифа округу Суейн поширив кадри в соціальних мережах.

Цього тижня Фрейзер полетить додому у Флориду. Він сказав, що отримав ліцензію приватного пілота в жовтні 2021 року та має трохи менше 100 годин льотного досвіду.

Нагадаємо, що раніше podrobnosti.ua повідомляли, як пілот посадив літак із відірваним дахом.