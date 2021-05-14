В небе над американским штатом Колорадо во время полета столкнулись два самолета. Это невероятно, но в авиакатастрофе чудом никто не пострадал – пилотам удалось посадить крылатые машины несмотря на серьезные повреждения, сообщает Flight Global.

Одномоторный Cirrus SR22, принадлежащий компании Independence Aviation, случайно задел верхнюю часть фюзеляжа грузового самолета Swearingen Metroliner SA226TC авиакомпании Key Lime Air. В результате столкновения у последнего буквально оторвало крышу и в корпусе зияла огромная дыра.

Swearingen Metroliner SA226TC авиакомпании Key Lime Air

После столкновения легкомоторный Cirrus SR22 совершил аварийную посадку на поле к югу от водохранилища Черри-Крик. Самолет был вынужден использовать баллистический парашют, так как от столкновения у него оторвало шасси и сильно повредило хвост.

Cirrus SR22 после аварийной посадки в поле

Пилот грузового воздушного судна смог приземлиться в аэропорту Сентенниал, несмотря на сильные повреждения корпуса. Конструкция фюзеляжа на удивление выдержала перегрузки.

Swearingen Metroliner SA226TC без куска крыши

"В результате происшествия никто из людей не пострадал. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование, в котором предстоит выяснить, как так произошло, что два самолета столкнулись в воздухе", - говорится в заявлении местных властей.

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