В четверг, 7 октября, в Турции после сообщений о бомбе самолет совершил экстренную посадку. Об этом сообщает haber.sol.

Пассажиры эвакуированы.

Пассажирский самолет авиакомпании Al Jazeera Airlines, выполнявший рейс Кувейт-Трабзон, сел в аэропорту Трабзона.

Причинной стало сообщение о том, что в самолете заложена бомба. После этого всем самолетам, вылетающим из Кувейта, было предложено совершить аварийную посадку в соответствующих аэропортах.

Саперы проводят обыск самолета. В настоящее время проводится досмотр багажа 51 пассажира, находившихся на борту воздушного судна.

Читайте также, на Аляске самолет авиакомпании Alaska Airlines при приземлении насмерть сбил бурую медведицу, выбежавшую на взлетно-посадочную полосу. Boeing 737-700 совершал посадку в городе Якутат в темное время суток, в результате столкновения с медведем машина получила значительное повреждение турбины.

Кроме того, в столице Тайваня Тайбэе в аэропорту "Суншань" провели фейковые рейсы. Это было сделано в знак поддержки любителей путешествий, которые из-за коронавируса лишились возможности летать, об имитации авиарейсов сообщили в Facebook.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.