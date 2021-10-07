В Турции самолет экстренно сел: что произошло [ Редактировать ]
В четверг, 7 октября, в Турции после сообщений о бомбе самолет совершил экстренную посадку. Об этом сообщает haber.sol.
Пассажиры эвакуированы.
Пассажирский самолет авиакомпании Al Jazeera Airlines, выполнявший рейс Кувейт-Трабзон, сел в аэропорту Трабзона.
Причинной стало сообщение о том, что в самолете заложена бомба. После этого всем самолетам, вылетающим из Кувейта, было предложено совершить аварийную посадку в соответствующих аэропортах.
Саперы проводят обыск самолета. В настоящее время проводится досмотр багажа 51 пассажира, находившихся на борту воздушного судна.
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Кроме того, в столице Тайваня Тайбэе в аэропорту "Суншань" провели фейковые рейсы. Это было сделано в знак поддержки любителей путешествий, которые из-за коронавируса лишились возможности летать, об имитации авиарейсов сообщили в Facebook.
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