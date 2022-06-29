Україна отримала від США $1,3 млрд [ Редагувати ]
Україна отримала від США $1,3 млрд грантової допомоги у рамках прямої бюджетної підтримки в розмірі $7,5 млрд. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
8 червня Україна отримала перший мільярд доларів з цього пакету допомоги.
У травні президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні додаткової допомоги у розмірі $40 млрд.
Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомляв, що через російське вторгнення бюджет України фінансується лише на третину. Решту дві третини забезпечують гранти та кредити від інших країн.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що дефіцит бюджету України становить $5 млрд щомісяця, через воєнні дії зупинено майже 35% економіки.
Нагадаємо, що Світовий банк профінансує зарплати українських держслужбовців і соцпрацівників на $1,49 млрд, а ЄС виділить Україні 9 млрд євро фінансової допомоги.
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