ЄС виділить Україні 9 млрд євро фінансової допомоги [ Редагувати ]
Європейський союз погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в Twitter.
За його словами кошти будуть спрямовані на фінансування соціальної сфери.
"Україна знаходиться в стані війни, і їй нічим платити за багато державних послуг, тому ми схвалили виділення 9 млрд євро на допомогу", - йдеться в повідомленні.
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Але зміни торкнуться не лише України - її голос стане ціннішим і на європейській арені. Думку Києва братимуть до уваги під час формування подальшої політики ЄС.
Відтепер офіційно. Історичне рішення лідери країн ЄС ухвалили у Брюсселі на саміті напередодні. Далося воно не легко, бо з боку певних країн були спроби його заблокувати аби виторгувати інші рішення. Та зрештою - всі сказали "так" - одноголосно.